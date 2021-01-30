30.01.2021 - 01:28 | | DHA
Son dakika! Fabrikada büyük yangın: Ekipler müdahale ediyor
Esenyurt Kıraç'ta plastik fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın bahçesindeki malzemeler alev alev yanıyor. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Öte yandan vatandaşlar ise fabrikanın bahçesindeki malzemeleri kurtarmaya çalışıyor
Bartın'da kuru yük gemisinin batmadan önceki son anları kamerada!Bartın'ın İnkum açıklarında, kuru yük gemisinin batmadan önceki durumu, gemiden sağ olarak kurtarılan bir gemici tarafından görüntülendi. Görüntülerde geminin ön kısmının kırılması ve gemi personelini yardım çağrıları yer aldı.