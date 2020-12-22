22.12.2020 - 13:22 |
Son dakika! Fahrettin Koca'dan flaş mutasyon açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında koronavirüs mutasyonuyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.
Sağlık Bakanı Koca açıklamasında şunları söyledi;
RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 22 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi.