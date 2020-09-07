Son dakika... Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişimi!

Olay, saat 12.30 sıralarında FSM Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği henüz belli olmayan erkek bir şahıs, aracıyla köprünün ortasında gelerek durdu. Araçtan inen şahıs ardından köprünün korkuluklarına geçerek intihar girişiminde bulundu.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, şahsı ikna çalışmalarına başladı. Şahsı ikna etme çalışmaları sürdüğü esnada ise Ankara istikametinde trafik yoğunluğu meydana geldi. Olay esnasında Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipleri de köprünün altında hazır bekledi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda şahıs ikna edilerek korkuluklardan alındı. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak ve işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Olay sonrası aracın köprüden çekilmesiyle beraber trafik normale döndü.