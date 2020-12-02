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02.12.2020 - 11:27 | | DHA

Son dakika... FETÖ'nün 12 yıl hapisle aranan mahrem imamı yakalandı!

Trabzon’da polisin düzenlediği operasyonda, FETÖ soruşturması kapsamında 12 yıl hapisle aranan örgütün 'Vakfıkebir mahrem imamı’ ve 'ByLock' kullanıcısı R.K, yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika... FETÖ'nün 12 yıl hapisle aranan mahrem imamı yakalandı!

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullanıcısı ve 'Vakfıkebir mahrem imamı' olarak aranan R.K.'nin Yıldızlı Mahallesi’nde bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takipte de bulunan ekipler, tespit ettikleri eve baskın düzenledi.

Operasyonda, FETÖ/PDY silahlı örgütüne üye olmaktan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası da bulunan R.K., saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan R.K.'nin yakalanması Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından 'Durursak vururlar' başlığıyla yapılan paylaşımla duyuruldu.

 

 

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