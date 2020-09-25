Son dakika... FETÖ'nün akademik yapılanmasına operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY’nin doktor/akademisyen yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında , İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı örgütün Doktor/akademisyen yapılanmasında mahrem imam olarak faaliyet yürütmüş olan örgüt mensuplarının ByLock uygulaması üzerinden gönderdiği on binlerce mesajı inceledi. Yapılan incelemede örgütle irtibatlı/iltisaklı 58’i aktif görevde 71 doktor/akademisyeni tespit edildi.

ByLock yazışmalarının içeriklerinden tespit edilen 71 kripto FETÖ/PDY mensubunun, örgüte maddi yardımda bulunduğu ve mahrem imamlarla değişik tarihlerde irtibat kurup görüşme sağladığı belirlenirken, tespitlerin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri bu sabah 05.00 da operasyon başlattı. Eş zamanlı olarak 26 ilde başlatılan operasyonda gözaltı ve aramalar devam ediyor.