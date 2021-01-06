MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... FETÖ'nün iki kritik ismi Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi
ABONE OL
06.01.2021 - 09:07 | | AA

Son dakika... FETÖ'nün iki kritik ismi Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre'nin Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Son dakika... FETÖ'nün iki kritik ismi Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yakalama emri bulunan Salih Fidan ve Samet Güre, Ukrayna-Polonya sınırında illegal yollarla kaçarken yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının Ukrayna makamları ile görüşmesinin ardından teslim alınan Fidan ile Güre, Türkiye'ye getirildi.

Şüphelilerin işlemleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda sürüyor.

Yakalananlardan Salih Fidan'ın FETÖ'nün sözde Irak/Bağdat sorumlusu olduğu, örgütün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösterdiği, FETÖ iltisaklı Feza Öğretim Kurumu Işık Üniversitesinde öğretmen olarak çalıştığı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra eşi Yeşim Fidan ile Türkiye'den ayrıldığı ve bir daha dönmediği belirlendi.

Samet Güre'nin ise FETÖ'nün sözde Irak/Erbil sorumlusu olduğu, örgütün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösteren kişiler arasında yer aldığı, FETÖ'ye ait Erbil'deki Fezalar Eğitim Kurumunda fizik öğretmeni olarak çalıştığı, "17-25 Aralık'tan sonra Bank Asya hesabındaki para miktarını artırdığı" ve etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin ifadelerinde de yer aldığı tespit edildi.

Sevgilisine gelen mesaj çıldırttı!Gelen son dakika haberine göre; Bursa’da genç kızların parktaki sevgili kavgası kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Bakan Koca'dan SMA hastalarına yönelik kampanyalara ilişkin açıklama

Son dakika... Bakan Koca'dan SMA hastalarına yönelik kampanyalara ilişkin açıklama

Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

Kedi ve köpek fotoğraflarıyla akılalmaz vurgun! 5 ayda 69 bin

Kedi ve köpek fotoğraflarıyla akılalmaz vurgun! 5 ayda 69 bin

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet