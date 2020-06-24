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24.06.2020 - 11:51 | | AA

Son dakika... FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 41 kişi yakalandı

Son dakika haberi... FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli soruşturmada son dakika gelişmesi yaşandı. 65 kişi hakkında gözaltı kararının çıkmasının ardından 41 kişinin yakalandığı bildirildi.

Son dakika... FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 41 kişi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 23 ilde yapılan operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 65 şüpheliden 41'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik operasyonlarda "öğrenci" olarak faaliyet gösteren asker şahısların, kendilerinden sorumlu sivil mahrem imamlarca büfe, market gibi kamuya açık yerlerde ücretli hatlarla iletişim halinde olduğu belirlendi.

Farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bazı örgüt mensuplarının beyanlarını da dikkate alan savcılık, 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul'da 30 adres başta olmak üzere 23 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Çalışma sonucunda İstanbul'daki 29 şüpheliden 21'i yakalanırken, kent dışındaki 4 şüphelinin akıbeti hakkında bilgi alınamadığı, 2 şüphelinin Kovid-19 nedeniyle karantinada bulunduğu için gözaltı işlemi yapılamadığı, 18 şüphelinin de adreslerine yapılan operasyona rağmen yakalanamadığı belirtildi.

Polis ekiplerince Türkiye genelinde toplamda 41'i şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin Deniz, Hava, Kara, Sahil Güvenlik ve Jandarma komutanlıklarında görevli biri albay olmak üzere yüzbaşı, teğmen, astsubay, sözleşmeli er ve askeri öğrencilerden oluştuğu, 5 kişinin de sivil olduğu öğrenildi.

Korku dolu anları anlattı! Sele kapılan kadını görüntülemiştiİstanbul Esenyurt'ta sel sularına kapılarak sürüklenen kadını görüntüleyen aile konuştu. O sırada balkonda cep telefonuyla görüntü çektiklerini söyleyen anne ve kızı "Sular aniden geldi. Biz tesadüfen yakaladık o anı." diye konuştu.
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