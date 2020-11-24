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24.11.2020 - 00:00 | | AA

Son dakika: FETÖ'ye ağır darbe! Türkiye'ye getirildi

Son dakika haberine göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Cezayir yapılanmasında yer alan ve Cezayir'de örgütle iltisaklı bir firmanın yöneticisi olduğu tespit edilen kişi, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ortak girişimiyle Türkiye'ye getirildi.

Son dakika: FETÖ'ye ağır darbe! Türkiye'ye getirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara 2'nci Sulh Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan N.N.K, Dışişleri Bakanlığı ve EGM'nin ortak çalışması sonucunda Cezayir'de yakalanarak EGM'ye ait özel uçakla Türkiye'ye getirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen N.N.K'nin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ağrı'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildiAğrı'da, içinde 25 kaçak göçmenin bulunduğu tahmin edilen minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kaçak göçmen yaralandı. Kaza sonrası 7 kaçak göçmenin ise kaçtığı iddia edildi.
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