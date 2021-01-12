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12.01.2021 - 03:44 | | İHA/DHA

Son dakika: FETÖ’ye İstanbul merkezli 33 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Gelen son dakika haberine göre; TEM ekipleri, İstanbul merkezli 33 ilde FETÖ’ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonun İstanbul ayağında 34 adrese baskın yapılırken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika: FETÖ’ye İstanbul merkezli 33 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Terörle Mücadele şube ekipleri, İstanbul merkezli 33 ilde eşzamanlı olarak FETÖ’nün TSK mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Türkiye genelinde gece saatlerinde eşzamanlı düzenlenen operasyonda 118 şüphelinin yakalanması için çalışma yapıldı.

Son dakika: FETÖ’ye İstanbul merkezli 33 ilde dev operasyon Çok sayıda gözaltı var

Operasyonun İstanbul ayağında 34 adrese baskın yapılırken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde örgütsel dökümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika: FETÖ’ye İstanbul merkezli 33 ilde dev operasyon Çok sayıda gözaltı var

Öte yandan Operasyonlar kapsamında gözaltı kararı verilen çok sayıda  FETÖ/PYD üyesi olduğu iddiasıyla çok sayıda muvazzaf asker, askeri öğrenci ve gizli sivil yöneticilerin olduğu bildiriyor.

Operasyonlar sürüyor.

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