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13.06.2020 - 12:10 | | DHA

Son dakika... Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 7 terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" denildi.

Son dakika... Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 7 terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" denildi.

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