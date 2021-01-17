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17.01.2021 - 13:16 | | İHA

Son dakika... FSM Köprüsü'nde kaza! Polis aracı bariyerlere sıkıştı

Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde hafifi ticari araç, polis aracına çarptı. Kazada polis aracı bariyerlere sıkışırken, yaralanan polisler hastaneye kaldırıldı.

Son dakika... FSM Köprüsü'nde kaza! Polis aracı bariyerlere sıkıştı

Kaza, saat 12.15 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Etiler girişinde meydana geldi. Araçlarıyla Ankara istikametine seyir halinde olan sivil polis ekibi, kayganlaşan yolda kayarak uygulama noktasında bekleyen bir trafik polisi aracına arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç, önündeki bariyerlerin altına girdi. Kazada trafik polis ekibi aracındaki 2 ve sivil ekip aracındaki 1 polis memuru yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılardan birinin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı görülürken, diğer 2 polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar olay yerine gelen çekiciyle yoldan kaldırılırken, kaza alanı havadan görüntülendi.

 

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