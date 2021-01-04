MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Gabar'da terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
ABONE OL
04.01.2021 - 10:14 |

Son dakika... Gabar'da terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Şırnak merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Son dakika... Gabar'da terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Şırnak merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı komutasında Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım -1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında; yürütülen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait,

(5) Adet RPG-7 Antitank Mühimmatı,
(1) Isı Güdümlü Roket mühimmatı
(1) Adet 60.lık Havan Namlusu
(6) Adet 60.lık Havan Mühimmatı
(6) Adet Savunma El Bombası
(1500) Adet 7.62 Ak-47 Mühimmatı
(1300) Adet Uçaksavar Mühimmatı
(1400) adet PKM Bixi Mühimmatı
(2) Adet Ak-47 Şarjörü
(40 Adet Doçka mühimmatı
(1) Adet dürbün
(1) Adet lazermetreli dürbün ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede operasyon devem ediyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Bakan Soylu, '2021'in ilk haberi' diyerek duyurdu

Son dakika... Gabarda terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Son dakika... Gabarda terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

"Dul erkek" kavgası kanlı bitti! Eşinin gözü önünde öldürüldüAdana’da eşinden boşandıktan sonra evlenmek isteyen şahıs, “dul” olduğu için kızın ailesi tarafından istenmeyince çıkan kavgada, ağabey eşinin gözü önünde öldürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Seyhan Nehri’ne düştü, işçiler kurtardı

Seyhan Nehri’ne düştü, işçiler kurtardı

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

Yılbaşı ikramiyesi nereden alınır, nereye yatacak? Yılbaşı ikramiyeleri - amorti ne zamana kadar alınır?

Yılbaşı ikramiyesi nereden alınır, nereye yatacak? Yılbaşı ikramiyeleri - amorti ne zamana kadar alınır?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet