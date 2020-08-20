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20.08.2020 - 10:00 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Gara ve Avaşin'e operasyon! 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Gara ve Avaşin'de saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Irak kuzeyi Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK’lı terörist daha hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.

Son dakika... Gara ve Avaşine operasyon 4 PKKlı etkisiz hale getirildi

Gara ve Avaşin'e operasyon! 4 PKK'lı etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Gara ve Avaşin'de saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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