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14.02.2021 - 15:05 | | DHA, AA

Son dakika... Gara'da 13 şehit! Malatya Valisi: 10'unun kimliği tespit edildi

Malatya Valisi Aydın Baruş, Gara'da şehit edilen 13 kişiden 10'unun kimliklerinin belirlendiğini, üç kişinin kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Son dakika... Gara'da 13 şehit! Malatya Valisi: 10'unun kimliği tespit edildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaşın cenazeleri otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Şehit vatandaşların kimlik tespitine başlandı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesindeki teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı'nın sevk ve idare edildiği sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne gitti. Bakan Akar, harekat kapsamında bir mağarada PKK'lı teröristlerce 13 kişinin şehit edildiğini açıkladı. Bakan Akar'ın açıklamasının ardından şehit edilen vatandaşların cenazeleri  askeri helikopter ile Malatya'ya getirildi. Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na getirilen 13 kişinin kimlik tespitine başlandı.

Yapılacak inceleme sonrası kimliklerinin belirlenmesi hedeflenen şehit vatandaşların cenazelerinin bulunduğu Adli Tıp Kurumu çevresinde polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındı.

ÇOCUKLARI KAYIP AİLELER, ADLİ TIP KURUMU'NA GELDİ

17 Eylül 2015 tarihinde görev yerine giderken Tunceli'de kaçırılan astsubay Semih Özbey’in de babası Gürsel Özbey de Adli Tıp Kurumu'na gelerek, askeri yetkililer ile birlikte kimlik tespiti için içeri alındı. 

Son dakika... Garada 13 şehit Malatya Valisi: 10unun kimliği tespit edildi

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş açıklamasında, '10 şehidin kimliği tespit edildi. 3 şehidin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Terör örgütünün evlatlarımızın bombalı saldırıda şehit olduğu söylentileri alçakça bir provokasyondur' dedi.

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