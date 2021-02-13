13.02.2021 - 10:10 | | AA
Son dakika! Gara'da teröristlere bir darbe daha
Irak'ın kuzeyindeki Gara'de devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Gara’da etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 39’a yükseldi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı devam ediyor.
Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Gara’da etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 39’a yükseldi.
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