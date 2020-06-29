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29.06.2020 - 12:03 | | AA

Son dakika... Gaziantep'te 53 ev karantinaya alındı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip coronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 53 ev karantinaya alındı.

Son dakika... Gaziantep'te 53 ev karantinaya alındı!

İlçede vatani görevini yapmak için askerlik şubesine başvuran 22 yaşındaki B.C.B'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

B.C.B. İslahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken,  filyasyon çalışması başlatıldı.

Çalışma sonucunda vakanın temaslı olduğu belirlenen ailesi ve  ailesinin temaslı olduğu 53 evdeki 68 kişi için karantina kararı alındı.

İslahiye Belediyesi ekiplerince dezenfekte edilen evlere, jandarma  tarafından güvenlik şeridi çekilerek ikametlerin karantinaya alındığı uyarısı  asıldı.

 

 

 

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