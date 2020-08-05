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05.08.2020 - 13:07 | | İHA

Son dakika... Gaziantep’te fabrikada patlama! 7 işçi yaralandı

Gelen bir son dakika haberine göre, Gaziantep’te demir doğrama fabrikasında bir patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 7 işçi yaralandı.

Son dakika... Gaziantep’te fabrikada patlama! 7 işçi yaralandı

Küçük Sanayi Sitesi Anafartalar Bulvarı içerisinde Oduncular Sitesi mevkiinde bulunan bir demir doğrama pres makas kesim fabrikasında işçiler çalıştığı esnada oksijen tüpü patladı. Patlamanın etkisiyle fabrikanın çatısı havaya uçtu ve duvarları yıkıldı. Çevredeki iş yerlerinin de etkilendiği patlamada bir otomobil de zarar gördü.

Patlamada yaralanan 7 işçiden 5’inin kimlikleri belli oldu. Patlamada yaralanan işçilerin Kerim Arap, Abdurrahman Arap, Ali Neccar, Abdul Muhsin, Hüseyin Çınaroğlu olduğu belirlendi. Yaralı 2 işçinin ise ismi öğrenilemedi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yaralıların ambulanslarla hastanelere sevk edilmesinin ardından itfaiye ekipleri inceleme yapmak için fabrikaya girdi. Polislerin güvenlik şeridi çektiği fabrikada incelemeler sürüyor.

 

Mucize kurtuluş saniye saniye kameradaBursa'da sabah işe gitmek için servis bekleyen bir kişi, seyir halindeki dolmuşun üzerine geldiğini fark edince yola atladı. Yara almadan, ölümden saniyelerle kurtulan işçinin o anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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