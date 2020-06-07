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07.06.2020 - 10:30 | | İHA

Son dakika...Gaziantep'te ruhsatsız uzun namlulu silah ele geçirildi

Gaziantep'te, kavga ihbarı üzerine bir adrese operasyon yapan ekipler, bir araç içerisinde 1 adet ruhsatsız uzun namlulu silah ve silaha ait 126 adet fişek ele geçirdi.

Son dakika...Gaziantep'te ruhsatsız uzun namlulu silah ele geçirildi

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahvelipınar Mahallesi'nde silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine belirtilen adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sırasında bölgede bulunan bir araçta yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız uzun namlulu silah ve silaha ait 126 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir şüphelinin adli makamlara sevk edildiği belirtildi.

 

 

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