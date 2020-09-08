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08.09.2020 - 20:17 | | AA

Son dakika: Gaziantep'te zincirleme facia: 4 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, Gaziantep'teki zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 27 N 2498 ile 34 BJS 643 plakalı iki otomobil Gaziantep-Nizip kara yolunun 14. kilometresinde çarpıştı.

O sırada seyir halindeki 27 BPE 10 plakalı kamyonet kaza yapan araçlara çarptı. Bölgeden geçen bir sivil polis aracı da kazaya karıştı.

 

Son dakika: Gaziantepte zincirleme facia: 4 kişi hayatını kaybetti

Kazada, 27 N 2498 plakalı araçtaki biri çocuk 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

İkisi polis aracında cezaevine teslim edilmeye götürülen hükümlü olmak üzere 7 kişi de yaralandı.

Kaza sonrası jandarma ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ulaşım bölgede kontrollü olarak sağlanıyor.

Son dakika: Gaziantepte zincirleme facia: 4 kişi hayatını kaybetti

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