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29.05.2020 - 12:24 | | DHA

Son dakika... Gebze'de özel güvenlik görevlisi kadın dehşeti yaşadı!

Gelen son dakika haberine göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, minibüsün çarptığı hafif ticari araç, savrularak, bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, hafif ticari araçta bulunan ve yara almadan kurtulan kadın, gözyaşı döktü.

Son dakika... Gebze'de özel güvenlik görevlisi kadın dehşeti yaşadı!

Son dakika haberine göre, kaza saat 11.00 sıralarında, D-100 yolu Gebze Otoyol Gişeleri mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünde giden Süleyman Oktay'ın kullandığı 41 AEV 596 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, Ahmet Sıcakyüz yönetimindeki 41 ADJ 800 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrulan hafif ticari araç da yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Son dakika... Gebzede özel güvenlik görevlisi kadın dehşeti yaşadı

Kazayı görenlerin haber vermesiyle polis ve sağlık ekipleri, bölgeye geldi. Sağlık görevlileri, kazada yaralanan hafif ticari araçtaki Sümeyra Ş. ile ismi öğrenilemeyen kişiyi ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hafif ticari araçta bulunan ve kazadan yara almadan kurtulan kadın, olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü. Kaza nedeniyle bir süre yolun tek şeridi, trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri, sürücüleri ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika... Gebzede özel güvenlik görevlisi kadın dehşeti yaşadı

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