MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Gebze'de yolcu otobüsü alev aldı
ABONE OL
16.08.2020 - 08:07 | | DHA

Son dakika! Gebze'de yolcu otobüsü alev aldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir yolcu otobüsü aniden yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gebze'de yolcu otobüsü alev aldı
Gebze'de yolcu otobüsü alev aldı
Gebze'de yolcu otobüsü alev aldı
Haberin Tüm Fotoğrafları

Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kayseri'den İstanbul'a yolcu taşıyan Şemsettin Taştan idaresindeki 38 EM 737 plakalı otobüs, Anadolu Otoyolu Gebze gişeleri mevkisinde henüz bilinmeyen sebeple alev aldı.

Durumu fark eden sürücü yolcuların tahliyesini sağlarken, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 

İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, soğutma çalışması yaptı. Otobüs alevlerin etkisiyle kullanılamaz hale geldi. 

Otobüs şoförü Şemsettin Taştan, AA muhabirine, seyir halindeyken otobüsün arkasından dumanların geldiğini gördüğünü belirterek, "Yanmaya başlayınca hemen durdum. Üzücü olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması tek sevindirici unsur." dedi.

Bu arada aracın yandığını gören otobüs sahibinin eşi ise göz yaşlarına hakim olamadı.

Son dakika! Gebze'de yolcu otobüsü alev aldıKocaeli'nin Gebze ilçesinde bir yolcu otobüsü aniden yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

15 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Millipiyangoonline üzerinden Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama

15 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Millipiyangoonline üzerinden Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O para son maaştan ödenir...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O para son maaştan ödenir...

İyileşenlerin sayısı 14 milyonu aştı!

İyileşenlerin sayısı 14 milyonu aştı!

Son dakika... Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika... Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Sıradaki Haber