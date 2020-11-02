Son dakika... Gelini sokak ortasında dövmüştü! Sebebi ortaya çıktı

İlçedeki Gedik mevkiinde dün öğle saatlerinde, üzerinde gelinlik ve damatlık bulunan, Fatma Ş. ile Hüseyin İ., araçtan inerek yol kenarında tartışmaya başladı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Damat, yanındaki yakınlarının müdahalesine rağmen gelini, tokat atıp yumruklayarak dövdü. O anlar, trafikte otomobilini durduran başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olayın ardından gelin Fatma Ş.'nin şikayeti üzerine Hüseyin İ. gözaltına alındı. Hüseyin İ.’nin, takılan altınları almak için Fatma Ş.’yi dövdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün ‘yağma’ suçundan adliyeye sevk edilen Hüseyin İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.







