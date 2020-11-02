MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Gelini sokak ortasında dövmüştü! Sebebi ortaya çıktı
ABONE OL
02.11.2020 - 17:36 | | DHA

Son dakika... Gelini sokak ortasında dövmüştü! Sebebi ortaya çıktı

Gelen son dakika haberine göre; Hatay'ın Belen ilçesinde dün yol kenarında tartıştığı gelin Fatma Ş.’yi döven damat Hüseyin İ. tutuklandı. Hüseyin İ.’nin gelini, takılan altınları almak için dövdüğü belirtildi.

İlçedeki Gedik mevkiinde dün öğle saatlerinde, üzerinde gelinlik ve damatlık bulunan, Fatma Ş. ile Hüseyin İ., araçtan inerek yol kenarında tartışmaya başladı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Damat, yanındaki yakınlarının müdahalesine rağmen gelini, tokat atıp yumruklayarak dövdü. O anlar, trafikte otomobilini durduran başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olayın ardından gelin Fatma Ş.'nin şikayeti üzerine Hüseyin İ. gözaltına alındı. Hüseyin İ.’nin, takılan altınları almak için Fatma Ş.’yi dövdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün ‘yağma’ suçundan adliyeye sevk edilen Hüseyin İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika... Gelini sokak ortasında dövmüştü Sebebi ortaya çıktı

Son dakika... Gelini sokak ortasında dövmüştü Sebebi ortaya çıktı

Son dakika... Gelini sokak ortasında dövmüştü Sebebi ortaya çıktı

Son dakika... Gelini sokak ortasında dövmüştü Sebebi ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif paylaşımı: Geçmiş olsun canım yavrum...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, 65 saat sonra depremin enkazı altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

On Numara'da sonuçlar belli oluyor - 2 Kasım On Numara'da büyük ikramiye...

On Numara'da sonuçlar belli oluyor - 2 Kasım On Numara'da büyük ikramiye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

TBMM'de son dakika koronavirüs kararı

TBMM'de son dakika koronavirüs kararı

Sıradaki Haber