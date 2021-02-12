Son dakika! Genç kadın trafikte dehşeti yaşadı! Yer: İstanbul

Olay, geçtiğimiz günlerde Avcılar Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde 16 ZY 0496 plakalı kamyonetle seyreden sürücü ve yanındakiler trafikte makas atarak hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

Bir süre bu şekilde ilerleyen maganda bir anda kamyoneti, yan yolda 33 AFH 081 plakalı otomobille seyir halinde olan kadın sürücünün önüne kırdı. Bir anda önüne çıkan kamyonetten kaçamayan kadın sürücü korku dolu anlar yaşadı. Maganda sürücü ve yanındakiler kamyonetten inip bir süre kadının yanında durdu.

TERS YÖNE KIRIP OLAY YERİNDEN KAÇTI

Daha sonra hızla kamyonete binerek ters yöne girip hızla olay yerinde kaçtı. Kazayı yara almadan atlatan kadın koşarak magandaları kovalamak istedi.

Kadın sürücü daha sonra polisi arayarak durumu haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri plakası yere düşen kamyonetin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.