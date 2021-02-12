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12.02.2021 - 15:49 | | DHA

Son dakika! Genç kadın trafikte dehşeti yaşadı! Yer: İstanbul

İstanbul'da Avcılar civarında, kamyonetiyle makas atarak ilerleyen bir sürücü, otomobilin önüne kırdı. Trafik magandasının otomobile çarpmasının ardından ters yöne girerek kaçmaya çalışması görüntülere yansıdı. Otomobilin sürücüsü ise magandaların peşinden koştu. Kadın sürücünün şoke olduğu anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Son dakika! Genç kadın trafikte dehşeti yaşadı! Yer: İstanbul

Olay, geçtiğimiz günlerde Avcılar Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde 16 ZY 0496 plakalı kamyonetle seyreden sürücü ve yanındakiler trafikte makas atarak hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

Bir süre bu şekilde ilerleyen maganda bir anda kamyoneti, yan yolda 33 AFH 081 plakalı otomobille seyir halinde olan kadın sürücünün önüne kırdı. Bir anda önüne çıkan kamyonetten kaçamayan kadın sürücü korku dolu anlar yaşadı. Maganda sürücü ve yanındakiler kamyonetten inip bir süre kadının yanında durdu.

Son dakika Genç kadın trafikte dehşeti yaşadı Yer: İstanbul

TERS YÖNE KIRIP OLAY YERİNDEN KAÇTI

Daha sonra hızla kamyonete binerek ters yöne girip hızla olay yerinde kaçtı. Kazayı yara almadan atlatan kadın koşarak magandaları kovalamak istedi.

Son dakika Genç kadın trafikte dehşeti yaşadı Yer: İstanbul

Kadın sürücü daha sonra polisi arayarak durumu haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri plakası yere düşen kamyonetin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

 

Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul depremi için tarih verdi ve ekledi: 3 yıl sürecek2020 yılı depremler yılı olarak dikkat çekti. 2021'de Konya, Sivas ve Kastamonu'da depremler yaşandı. Bu bölgeler riski aslında uzmanlar tarafından çok riskli görünmüyor. Türkiye'nin deprem riski en düşük yerleri olan Sivas, Konya ve Kastamonu'daki depremler ne anlama geliyor? Gelen son dakika haberine göre; CNN TÜRK Muhabiri Mücahit Topçu, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'a sordu.
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