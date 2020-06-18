MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Genç kız çatıdan düşerek yaralandı!
ABONE OL
18.06.2020 - 11:46 | | DHA

Son dakika... Genç kız çatıdan düşerek yaralandı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Adıyaman’da 2 katlı evin çatısından düşen Yudum Ergün (18), yaralandı.

Son dakika... Genç kız çatıdan düşerek yaralandı!

Olay, öğle saatlerinde Dursun Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı evin çatısına çıkan Yudum Ergün, dengesini kaybedip düştü.

Durumu fark eden yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Yudum Ergün’ün vücudunda kırıklar olduğu belirtildi.

 

Doğu Akdeniz'de deprem uyarısıBingöl ve Hatay depremi Doğu Akdeniz'de büyük bir depremin habercisi
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Genç kız çatıdan düşerek yaralandı!

Son dakika... Genç kız çatıdan düşerek yaralandı!

Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

Son dakika: MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan yeni görüntüler paylaştı

Son dakika: MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan yeni görüntüler paylaştı

Sıradaki Haber