MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Genç şarkıcıya büyük şok! Gözünü kaybetti
ABONE OL
19.11.2020 - 08:05 |

Son dakika... Genç şarkıcıya büyük şok! Gözünü kaybetti

Gelen son dakika haberine göre, müzisyen ve şarkıcı Şahan Dinç, evinin penceresindeyken bir maganda ateşinin sağ gözüne isabet etmesiyle kör oldu.

Son dakika... Genç şarkıcıya büyük şok! Gözünü kaybetti

Son dakika haberine göre, Şair Ahmet Selçuk İlkan’a geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı İstanbul Yeditepe Konseri’nde de eşlik eden müzisyen Şahan Dinç, İstanbul Kurtuluş’ta evinin penceresinde maganda ateşinin hedefi oldu.

Hürriyet gazetesinden İsmail Bayrak'ın haberine göre, menajeri Harun Akbulut, “Şahan Dinç, iki gün önce Kurtuluş’taki evinin önünde çıkan silahlı kavgayı duyunca evinin penceresinden bakıyor ve o anda pompalı tüfekten çıkan saçmalar arkadaşımızın yüzüne isabet ediyor. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde ameliyata alınan Şahan, sağ gözünü kaybetti ve gözüne protez takıldı. Yüzünde ve vücudundaki saçma parçaları çıkartılmış ama gözünün içindeki üç parça riskli olduğu için alınmamış. Pandemi süreci olduğu için hastane, evde olmasının daha sağlıklı olacağını söylemiş. Kendisi bugün çıktı ve evde bitkin, ağrılı yatıyor” dedi. Silahlı kavga ile ilgili adli işlemleri de başlatacağı öğrenildi.

11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdüŞanlıurfa'da iki gün önce bir iş yeri çalışanı tarafından dövüldükten sonra yere çarpılan küçük çocuğun yaşadığı şiddet hafızalardan henüz silinmezken, benzer bir görüntü de Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşandı. Z.K., evde yaramazlık yaptığı iddiasıyla 11 yaşındaki oğlu H.K.'yi balkonda oklavayla dövdü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Genç şarkıcıya büyük şok! Gözünü kaybetti

Son dakika... Genç şarkıcıya büyük şok! Gözünü kaybetti

Milyonları ilgilendiriyor! Sadece 1 defa yapılacak...

Milyonları ilgilendiriyor! Sadece 1 defa yapılacak...

8 dakika sonra gökte kayboldu

8 dakika sonra gökte kayboldu

11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdü

11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdü

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet