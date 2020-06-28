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28.06.2020 - 14:46 | | DHA

Son dakika... Geri dönüşüm tesisi küle döndü! 2 itfaiye eri ile 7 kişi dumandan etkilendi

Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki plastik geri dönüşüm tesislerinde yangın çıkarken, yan taraftaki zeytinlik alana da sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 7 kişi ve ilçe itfaiye müdürü ile 2 itfaiye eri, hastaneye kaldırıldı.

Son dakika... Geri dönüşüm tesisi küle döndü! 2 itfaiye eri ile 7 kişi dumandan etkilendi
Son dakika... Geri dönüşüm tesisi küle döndü! 2 itfaiye eri ile 7 kişi dumandan etkilendi
Son dakika... Geri dönüşüm tesisi küle döndü! 2 itfaiye eri ile 7 kişi dumandan etkilendi
Son dakika... Geri dönüşüm tesisi küle döndü! 2 itfaiye eri ile 7 kişi dumandan etkilendi
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Orhangazi'ye bağlı Fatih Mahallesi’nde bulunan, Kenan Karakuş’a ait plastik geri dönüşüm tesislerinde, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Açık ve kapalı alanları bulunan tesislerde, iddiaya göre, açık alanda kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar, çevredeki plastikleri tutuşturdu. Plastik malzemeler, hızla alev alırken, yangın büyüdü. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevre ilçeler Gemlik ve İznik’in yanı sıra Bursa merkezden de çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Tonlarca plastik malzeme bulunan tesisleri etkileyen yangın, yandaki zeytin alana da sıçradı. Yangında tesislerde bulunan 7 kişi ile Orhangazi İtfaiye Müdürü ile 2 itfaiye eri, dumanlardan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 10 kişi, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Tesislerden zeytinlik alana da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Tesis alanında büyük hasar meydana gelirken, 10 zeytin ağacı da zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.

Öte yandan yangın ve söndürme çalışmaları sırasında tesis alanı, dronla havadan görüntülendi. Siyah dumanların gökyüzüne yükseldiği ve geniş alana yayıldığı görüldü.

YKS'nin ikinci oturumu AYT'den çıktı, hastaneye koştuÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 13.15'te sona erdi. Öte yandan Maltepe'de sınav yolunda kardeşinin kullandığı motosikletle kaza geçiren öğrenci sınavdan çıktı. Sınavının iyi geçtiğini söyleyen genç kız, kapının önünde bekleyen ailesiyle birlikte hastaneye gitti.
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