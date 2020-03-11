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11.03.2020 - 14:07 | | AA

Son dakika... Giresun Sağlık Müdürlüğü'nden corona virüs açıklaması

Gelen son dakika haberine göre, Giresun Sağlık İl Müdürlüğü, Giresun'da koronavirüs vakası görüldüğüne dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Son dakika... Giresun Sağlık Müdürlüğü'nden corona virüs açıklaması

Son dakika haberine göre, müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında, Giresun'da koronavirüs (COVID-19) vakası görüldüğüne dair haberler ile paylaşımların yeraldığı belirtildi.

Haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Bu ve benzer haberlerle, yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığı ve halkımızın bu tip haberlere itimat etmemesini, bakanlığımızın konuyla alakalı yaptığı açıklamaların dikkate alınması gerektiği personelimize önemle duyurulur. Yanlış haber veya bilgi paylaşımları takip edilmekte olup konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi önemle rica olunur."

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