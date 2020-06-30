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30.06.2020 - 15:12 | | DHA, AA

Son dakika: İkra Nur Tırsi'den acı haber geldi! Vali Ünlü'den ilk açıklama...

Son dakika haberi... Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Son dakika: İkra Nur Tırsi'den acı haber geldi! Vali Ünlü'den ilk açıklama...

İcilli köyünde 27 Haziran Cumartesi akşamı evine dönmeyen İkra Nur'un ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına bugün saat 06.00'dan itibaren devam edildi.

Arama çalışmalarına, altışar kişilik JÖH ve asayiş timi, AFAD ve AKUT ekipleri, bir iz takip köpek timi, bir kadavra köpeği, 170 personel ile kayıp çocuğun yakın akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

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Ekiplerin çalışması sonucu İkra Nur'un cesedi, İcilli köyünün yaklaşık 4 kilometre aşağısındaki dere yatağında bulundu.

VALİ ÜNLÜ'DEN AÇIKLAMA

Giresun Valisi Enver Ünlü, 'Ölüm sebebini şu an için bilemiyoruz. Keşke çocuğumuzu sağ salim bulabilseydik ama üzgünüz' dedi.

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