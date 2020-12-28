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28.12.2020 - 16:24 | | DHA

Son dakika... Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’de Kuzey Ege Denizi’nde yarın olumsuz hava şartları beklenmesi nedeniyle Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli arasında yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Son dakika... Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’nde olumsuz hava şartları beklenmesi nedeniyle yarın Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre: Gökçeada- Kabatepe hattında, Gökçeada’dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den saat 05.00, 09.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.

Bozcaada- Geyikli hattında ise, Bozcaada'dan saat 07.15 ile 11.00, Geyikli'den ise 08.00 ve 14.00 seferleri iptal edildi.

Öte yandan bugün akşam Gökçeada- Kabatepe hattında, Gökçeada'dan saat 22.00'de yapılması planlanan feribot seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

 

 

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