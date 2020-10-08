Son dakika! Görüntüler kan dondurmuştu! İşkenceci koca tutuklandı

Sancaktepe, Sarıgazi’de önceki gün yaşanan olayda, 5 yıllık evli 2 çocuk annesi Eda A., akşam saatlerinde kocasıyla tartışma yaşadı. Kıskançlık sebebiyle yaşandığı öğrenilen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, önce eşini çocuklarıyla birlikte bir odaya kapatan Mert A. daha sonra ocakta kızdırdığı bıçakla karısının sırtını, bacaklarını ve kollarını dağladı.

Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Eda A.nın vücudundaki dağlanma görüntülerini çekip sosyal medya da yayınlayan bir arkadaşının paylaşımıyla polis harekete geçti.

Dehşet olayın, görüntü incelenmesi sonrasında Sancaktepe Sarıgazi’de yaşandığını ancak emniyete yada savcılığa işkenceyle ilgili herhangi bir başvuru yapılmadığını tespit eden ekipler, adresine ulaşıp evine gittikleri Esra A.nın ifadesini aldı. Resen başlatılan soruşturmada ilk ifadesinde eşinden korktuğu için şikayetçi olmak istemediği öğrenilen Eda A.nın ,daha sonra polislerin koruma tedbiri garantisi sonrasında kocasından şikayetçi oldu.

İfade sonrasında şüpheliyi yakalamak için harekete geçen İstanbul polisi ise, Mert A.’nın Kahramanmaraş Afşin’de bir köyde olduğunu belirledi. Bunun üzerine yapılan yazışmalar sonucu şüpheli saklandığı adreste yakalanıp gözaltına alındı.

Kasten yaralamadan alkollü araç kullanmaya, polise mukavemetten yine polise saldırıya ve uyuşturucu kullanıp satmaya kadar 5 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen ve Kahramanmaraş Emniyetinde tutulan Mert A.nın SEGBİS (Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile ifadesinin alınmasının ardından akşam saatlerinde tutuklandı.



VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

07.10.2020 günü bazı sosyal medya hesaplarında bir şahsın eşi tarafından işkenceye maruz kaldığı yönünde yapılan paylaşımlar ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; Mağdur şahsın eşi Mert A. (28) tarafından darp edilerek şiddete uğradığı ve kesici alet kullanılmak suretiyle farklı yöntemlerle işkenceye maruz kaldığı belirlenmiş ve hastanede tedavi altına alınmıştır.



Mağdur şahsın müracaatı olmadığından resen başlatılan çalışmada ivedi olarak hastaneye geçilmiş, hastanede yerinde müracaatı alınmak suretiyle gerekli adli tahkikat başlatılmıştır. Çalışmaların devamında Kahramanmaraş ilinde bulunduğu tespit edilen şüpheli şahıs, Kahramanmaraş ili Afşin ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şüpheli şahıs, “Yaralama” ve “Eşe Karşı Eziyet” suçlarından 08.10.2020 günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.