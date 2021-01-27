Son dakika... Gözler Bilim Kurulu toplantısında! Kısıtlamalar rahatlatılacak mı?

CNN TÜRK muhabiri Mustafa Berber'in aktarımları şöyle;

6.5 milyon doz aşı hafta başında Türkiye'ye ulaştı ama öncesinde de 2020 yılının son günlerinde de 3 milyon doz aşı gelmişti. Serinin tamamlanmasının ardından da öncelikli olarak sağlık çalışanlarına aşılama yapılmış ardından da yaşlı bakım evlerinde yaşayanlara ve 85 yaş üstü vatandaşlara aşılama yapılmıştı. İşte bugünkü Bilim Kurulu toplantısında ilk doz aşıların yapılmasının ardından izlenen yol ele alınacak ve yeni gelen aşıların nasıl uygulanacağı masaya yatırılacak bugünkü toplantıda.

Toplantı saat 17.00'de başladı ve video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Toplantının ana gündem maddesi hiç kuşkusuz aşılama. 6.5 milyon doz aşı bundan sonraki süreçte nasıl uygulanacak? Bugün de 80 yaş üstü vatandaşlara yapılmaya başlandı. Özellikle ilk aşılamanın yapıldığı andan itibaren 28 günün tamamlanmasıyla birlikte de ikinci doz aşılamalar yapılacak. Hem ikinci doz aşıların planlaması hem de yapılacak olan ilk doz aşılar bugün itibarıyla Bilim Kurulu'nun gündeminde olacak. İkinci sıralamada kamu görevlileri gibi polis, jandarma gibi yoğun meslek ve riskli çalışan personeller, kamu personelleri aşılanacak. İşte bunun için de aşılama takvimi Bilim Kurulu tarafından oluşturulacak ki o takvime ilişkin açıklamanın toplantının ardından yazılı olarak gelmesi bekleniyor.

KISITLAMALAR GEVŞETİLİR Mİ?

Sadece aşılama değil, bundan sonraki süreçte 15 Şubat itibarıyla kademeli açılması planlanan okulların durumu ve uygulanan kısıtlamaların biraz daha indirilmesine, rahatlatılmasına ilişkin başlıklar da yine Bilim Kurulu'nun gündeminde olacak ki sonrasında ise hafta başından itibaren beklenen Bakanlar Kurulu'nun toplanmasıyla birlikte alınacak tavsiye kararları da bu toplantıda masaya yatırılacak.

Ama şunu tekrarda vurgulamamızda fayda var. Okullar kademeli olarak Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle açılabilecek. İşte bunun için Bilim Kurulu'nun aşılama sürecine ve 15 Şubat'a kadar devam edecek süreçte kaç kişinin aşılandığına dair ele alması bekleniyor.