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02.12.2020 - 12:27 |

Son dakika! Gözler Bilim Kurulu'nda! Bugün toplanacak...

Gelen bir son dakika haberine göre; Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında "aşı" gündemiyle toplanacak.

Son dakika! Gözler Bilim Kurulu'nda! Bugün toplanacak...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün aşı gündemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleşecek. Toplantıda, Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, aşının kimlere yapılacağı ve öncelikli gruplar ele alınacak.

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