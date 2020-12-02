02.12.2020 - 12:27 |
Son dakika! Gözler Bilim Kurulu'nda! Bugün toplanacak...
Gelen bir son dakika haberine göre; Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında "aşı" gündemiyle toplanacak.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün aşı gündemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleşecek. Toplantıda, Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, aşının kimlere yapılacağı ve öncelikli gruplar ele alınacak.
Türkiye'nin en doğusuna, en yüksek rakımlı RES kurulduTürkiye'nin en doğusunda, en yüksek rakımlı Rüzgâr Enerji Santrali (RES) Van'ın Gevaş ilçesine kuruldu. Gevaş ilçesinde yaklaşık 2 bin 900 rakımda kurulan 53,2 megavatlık RES ile 50 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.