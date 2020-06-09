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09.06.2020 - 16:05 |

Son dakika! Kabine toplantısı başladı! 18 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı...

Gelen bir son dakika haberine göre; Sokağa çıkma yasağı ile ilgili kararların alındığı kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün bir kez daha toplandı. Günler sonra yüz yüze gerçekleşecek ilk toplantının gündem maddelerinden biri de 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olacak. Peki, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı? İşte detaylar...

Son dakika! Kabine toplantısı başladı! 18 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 16.00'da başladı.

Balkonda bulduğu gergedan böceğini kavanozda besliyorBursa'nın İznik ilçesinde ikamet eden 15 yaşındaki Mustafa Uysal, evinin balkonunda rastladığı ve kavanozda beslemeye başladığı gergedan böceğine gözü gibi bakıyor.
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