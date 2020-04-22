22.04.2020 - 16:41 |
Son dakika! Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da... Saat 19.00!
Gelen bir son dakika haberine göre; Corona Virüs Bilim Kurulu üyeleri, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için telekonferans yöntemiyle toplandı.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantının ardından 19.00'da açıklama yapması bekleniyor.
Corona virüs Bilim Kurulu, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle toplandı.
Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler ele alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.