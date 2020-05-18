Son dakika: ‘Güllü dayı’ çetesine baskın

Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre; şüphelinin evine yapılan baskında da suç ortakları Murat O. (32) ve Metin T. (29) de gözaltına alındı. Murat O. camdan uyuşturucu maddeleri atmaya çalıştığı sırada yakalandı. Adliyeye sevk edilen çete üyelerinden Mehmet A. ve Murat O. tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne yerleştirildi. Diğer şüpheli Metin T. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.