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18.05.2020 - 09:14 |

Son dakika: ‘Güllü dayı’ çetesine baskın

Son dakika haberine göre; İstanbul Polisi zehir tacirlerine suçüstü yaptı. Beylikdüzü'nde bir ihbarı değerlendiren İstanbul Polisi kolunda bulunan gül dövmesi nedeniyle suç dünyasında "Güllü Dayı" olarak tanınan uyuşturucu satıcısı Mehmet A.'yı (53) yakalamak için harekete geçti. Sivil polisler 10 gün boyunca fiziki takip yaptıkları Mehmet A.'yı kolonyalı mendil şeklinde paketlenmiş 'Marijuanna' adlı uyuşturucuyu satmak isterken suçüstü yakaladı.

Son dakika: ‘Güllü dayı’ çetesine baskın

Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre; şüphelinin evine yapılan baskında da suç ortakları Murat O. (32) ve Metin T. (29) de gözaltına alındı. Murat O. camdan uyuşturucu maddeleri atmaya çalıştığı sırada yakalandı. Adliyeye sevk edilen çete üyelerinden Mehmet A. ve Murat O. tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne yerleştirildi. Diğer şüpheli Metin T. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

 

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