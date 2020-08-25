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25.08.2020 - 17:37 |

Son dakika... Gümüşhane’de bir mahalle karantinaya alındı!

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi Karaçukur-Camiyanı mahallesinde yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslıları belirlenince mahalle karantinaya alındı.

Son dakika... Gümüşhane’de bir mahalle karantinaya alındı!

Kaymakam Mustafa Ayvat başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla söz konusu mahallede bugün saat 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.

Konuyla ilgili karar Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılarak, “İlimiz Kürtün İlçesi, Özkürtün Beldesi, Karaçukur-Camiyanı Mahallesinde koronavirüs (covid 19) testi pozitif çıkan vatandaşlarımız tespit edilmiş olup, filyasyon çalışmaları neticesinde; temaslı sayısının yoğun olması üzerine kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu mahallede bugün saat 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır” denildi.

Mahalle giriş ve çıkışa kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 14 gün süreceği öğrenildi.

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