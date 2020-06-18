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18.06.2020 - 10:50 | | DHA

Son dakika... Güvenlik görevlisinin testi pozitif çıktı! Banka şubesi çalışanları karantinada

Mardin’in Derik ilçesinde, bir banka şubesinde görevli güvenlik görevlisinde corona virüs tespit edildi. Şube personeli, tedbir amaçlı evlerinde karantinaya alındı.

Son dakika... Güvenlik görevlisinin testi pozitif çıktı! Banka şubesi çalışanları karantinada

Derik ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan bir banka şubesinde görevli güvenlik görevlisi A.D.'ye (28) yapılan corona virüs testi pozitif çıktı. A.D., hastaneye yatırılarak, tedavi altına alındı.

Banka şubesinde çalışanlar da evlerinde karantinaya alındı. Banka şubesi, yapılan dezenfekte işleminin ardından başka şubelerden görevlendirilen 4 personel ile hizmete vermeye başladı.

 

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