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06.02.2021 - 09:49 | | DHA

Son dakika! Güvenlik kamerasıyla önlem alınan kafeye polis baskını

Gelen bir son dakika haberine göre; Adana'da polis ekiplerinin yaptığı kafe baskınında, oyun oynarken suçüstü yakalanan 58 kişiye toplam 182 bin 700 lira ceza kesildi. Yapılan incelemede, iş yeri sahibinin olası polis baskınına karşın bina girişine güvenlik kamerası taktırdığı belirlendi.

Son dakika! Güvenlik kamerasıyla önlem alınan kafeye polis baskını

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi’nde bulunan bir binanın, 2’nci katındaki kafenin faaliyette olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis, söz konusu adrese baskın yaptı.

3 LİRA YAZISI DİKKAT ÇEKTİ

Kafede oyun oynarken suçüstü yakalanan 8’i kadın, 58 kişiye pandemi kurallarını ihlalden toplam 182 bin 700 TL cezai işlem uygulandı. Kafenin penceresine asılan 'Covid-19 dolayısıyla içecekler 3 TL’dir' yazısı ise dikkat çekti.

Son dakika Güvenlik kamerasıyla önlem alınan kafeye polis baskını

Bu arada, polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, iş yeri sahibinin olası polis baskınına karşın bina girişine güvenlik kamerası taktırdığı belirlendi. Kafe, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Son dakika Güvenlik kamerasıyla önlem alınan kafeye polis baskını

 

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