Son dakika! Haber geldi: 8 saat sonra kontrol altına alındı

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan mobilya ve çeşitli ev aletleri üretilen 5 katlı fabrikanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine İstanbul'un çeşitli ilçelerinden olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 40 araçla yangına müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, yangın başladığında binada çalışanlar tahliye edildi. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı.

Bu arada binanın içinde çok sayıda plastik malzeme, sünger ve tiner olduğu kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.