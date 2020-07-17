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17.07.2020 - 18:01 |

Son dakika haberi: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekatında 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika haberi: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ”Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek” denildi.

Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.

 

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