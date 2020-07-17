17.07.2020 - 18:01 |
Son dakika haberi: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekatında 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ”Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek” denildi.
Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 17, 2020
Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/o632KpMJCR