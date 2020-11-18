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18.11.2020 - 12:25 |

Son dakika haberi: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu? İşte 20 yaş altı bireylerin sokağa çıkabilecekleri saatler...

20 yaş altı sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından bu yaş grubunda olan bireyler sokağa çıkma yasağının hangi gün ve saatler içerisinde uygulanacağını kimleri kapsayıp kimlerin yasaktan muaf tutulacağını araştırmaya başladı. Açıklamaya göre 20 yaş altında olan ve çalışmayan bireyler 20 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağına tabi tutulacak. Peki 20 yaş altı ne zaman hangi saatler arasında sokağa çıkabilecek?

Son dakika haberi: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu? İşte 20 yaş altı bireylerin sokağa çıkabilecekleri saatler...

20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı var mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son dönemde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan vaka sayılarının ardından Kabine toplantısında koronavirüs ile ilgili yeni tedbirler alınmaya başlandı. Alınan yeni tedbirler arasında 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının çalışanlar hariç 20 yaş altı için uygulanması kararı verildi

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Yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik. Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Eğitim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. Alışveriş merkezleri, marketler, restoranlar, berber ve kuaförler gibi işletmelerin süreli 10 ile 20 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak, restoranlar sadece paket servise geçecek.

65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.

Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.

 20 YAŞ ALTI HANGİ SAATLER ARASINDA SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

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