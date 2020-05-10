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10.05.2020 - 23:59 |

Son dakika haberi: 24 ilde 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Gelen son dakika haberine göre; Corona virüsle mücadele kapsamında 24 ilde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Son dakika haberi: 24 ilde 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

İçişleri Bakanlığı'nca 24 ilde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

13 bin 716 kişiye yaptırım uygulandı

İçişleri Bakanlığı, 13 bin 716 kişiye yaptırım uygulandığını açıkladı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

24 ilimizdeki 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararına vatandaşlarımız duyarlı davranarak, yüksek bir oranda uyum sağlamıştır ancak az sayıda da olsa bahse konu kısıtlama kararına uymayan vatandaşımız olmuştur. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 08 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 10 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 13 bin 716 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Ayrıca bugün saat 20.00 itibari ile 39 ilimizdeki 3 belde, 50 köy, 51 mahalle ve 7 mezra olmak üzere toplam 111 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 96 bin 658'dir. Öte yandan 61 ilde, 303 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır."


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13 bin 716 kişiye yaptırım uygulandı
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