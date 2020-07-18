18.07.2020 - 21:30 | | AA
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
Rifat Hisarcıklıoğlu'dan TOGG açıklamasıTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilde 15 yılda 22 milyar liralık yatırım yapacaklarını belirterek, "2032'ye kadar 1 milyon adet aracı üretip halkımıza sunmuş olacağız." dedi.