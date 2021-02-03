MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haberi: 3 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı
ABONE OL
03.02.2021 - 16:00 | | AA

Son dakika haberi: 3 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı

Olay Eskişehir'de yaşandı. Son dakika gelen habere göre; 3 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı. Hastaneye kaldırılan çocukla ilgili doktoru basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çamlıca Mahallesi Budaklı Sokak'taki bir evde yaşayan Suriye uyruklu ailenin 3 yaşındaki çocuğu Ali Al Ahmet, dün akşam saatlerinde evde et çekildiği sırada elini kıyma makinesine sıkıştırdı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, kıyma makinesinin etlerin konulduğu kısmını söktü.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Ali Al Ahmet'in kesik ve ezik bulunan sol eli, acil serviste makineden çıkarıldı. Çocuk ameliyata alındı.

Uzman Cerrah Dr. Kenan Güvenç'in yer aldığı operasyon yaklaşık 3 saat sürdü. Küçük çocuğun sol el üçüncü parmağı ampute edilirken, diğer parmakları ve eli başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

Dr. Güvenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ameliyatla küçük çocuğun elini ve diğer parmaklarını kurtardık. Şu anda takiplerini yapıyoruz. Bir süre sonra tüm el ve parmaklarını kullanmaya başlayacak." bilgisini paylaştı.

 

Dinlenmek için oturduğu surdan düşüp öldü! Parktakiler büyük şok yaşadıAntalya'da 49 yaşındaki Serap Naktürk, eşi ve arkadaşlarıyla gezintiye çıktığı Karaalioğlu Parkı'nda dinlenmek için oturduğu surdan aşağı düştü. Talihsiz kadın hayatını kaybederken, bu sırada parkta bulunanlar, uzun süre üzerlerindeki şoku atlamadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nevşehir'de bir köye mutasyonlu virüs karantinası

Nevşehir'de bir köye mutasyonlu virüs karantinası

Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı...

Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı...

Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

Kafeler ne zaman açılacak 2021? Son dakika restoranlar, lokantalar ve mekanlar açılacak mı?

Kafeler ne zaman açılacak 2021? Son dakika restoranlar, lokantalar ve mekanlar açılacak mı?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet