Son dakika haberi: Ağrı’da belirli bölgelerde maske takmak zorunlu

Ağrı Valiliğinde gerçekleştirilen toplantının ardından Cumhuriyet Caddesi ve Eski Van Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Covid-19 salgın hastalığı kapsamında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. maddesi gereğince Ağrı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 22.06.2020 tarihinde Ağrı Valimiz Sayın Dr. Osman Varol başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Ağrı ili merkez ilçe Cumhuriyet Caddesi ve Eski Van Caddesi'nde bulunan esnaf ve vatandaşlara 23.06.2020 tarihinden itibaren maske takma zorunluluğu getirilmesine, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.