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19.05.2020 - 10:53 |

Son dakika haberi: Astsubay çavuş evinde yaralı bulundu

Son dakika haberine göre; Burdur'da, astsubay çavuş Y.E.Y. (23) evinde, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden kesici aletle yaralanmış halde bulundu. Hastanede tedaviye alınan Y.E.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Son dakika haberi: Astsubay çavuş evinde yaralı bulundu

Burdur 58'inci Piyade Alay Komutanlığı'nda görevli astsubay çavuş Y.E.Y., Emek Mahallesi'ndeki evinde, dün akşam birlikte kaldığı arkadaşı tarafından boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden kesici alet ile yaralanmış olarak bulundu.

Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Y.E.Y. hemen ameliyat edildi. Hayati tehlikesi süren Y.E.Y.'nin önceki gün de balkona çıkarak intihar girişiminde bulunduğu, ev arkadaşı olan meslektaşı tarafından kurtarıldığı öne sürüldü.

 

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