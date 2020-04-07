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07.04.2020 - 18:17 | | AA

Son dakika haberi: Bakan Akar talimat verdi: Artık sağlık çalışanlarının hizmetinde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla, bazı orduevleri ve askeri misafirhaneler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin kahramanları haline gelen sağlık çalışanlarına hizmet vermeye başladı.

Son dakika haberi: Bakan Akar talimat verdi: Artık sağlık çalışanlarının hizmetinde

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerde kararlılıkla uygulanıyor.

Bakanlık tarafından alınan tedbirler kapsamında birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacağı, orduevleri ve misafirhanelere, görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde kimse kabul edilmeyeceği açıklanmıştı.

Bu kapsamda belirlenen orduevi ve misafirhanelerdeki boş odalar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla sağlık çalışanlarının hizmetine açıldı.

Selimiye Astsubay Orduevi, deniz ve hava harp okullarının misafirhaneleri, Büyükçekmece Orduevi'nde toplam 254 oda özel olarak sağlık çalışanlarına ayrıldı.

Sağlık çalışanlarının söz konusu uygulamadan yararlanmaya başladığı öğrenildi.

İlk kişi o olduSağlık Bakanlığının koordinasyonu ve Türk Kızılayın yürütücülüğünde yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı başlatılan "immün plazma" tedavisi için ilk gönüllü plazma bağışçısı, corona virüsü yenen Dr. Kürşat Demir oldu.
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