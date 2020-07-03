03.07.2020 - 19:55 |
Son dakika haberi: Bakan Koca 24 Haziran'ı örnek vererek corona virüste son durumu açıkladı
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı.
Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172’ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açılışta iki sektöre dikkat çektiSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan salgın döneminde iki sektörün öne çıktığını, bu sektörlerin sağlık ve gıda olduğunu söyledi.