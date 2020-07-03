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03.07.2020 - 19:55 |

Son dakika haberi: Bakan Koca 24 Haziran'ı örnek vererek corona virüste son durumu açıkladı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

Son dakika haberi: Bakan Koca 24 Haziran'ı örnek vererek corona virüste son durumu açıkladı

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172’ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan.

Son dakika haberi: Bakan Koca 24 Haziranı örnek vererek corona virüste son durumu açıkladı

 

 

 

 

 

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