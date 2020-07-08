Son dakika haberi: Bakan Koca alarm veren şehirleri tek tek açıkladı ve ekledi: Pik seviyesine ulaşılıyor

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Maske tüm dünyada kabul gören önemli bir tedbirdir.

Yakın mesafede maske tek başına yetersizdir. El temizliği ise olmazsa olmaz bir kuraldır.

Vakaların tırmandığı ülkeler tedbirlerin terk edildiği veya zaten yetersiz olduğu ülkelerdir.

Tedbirlere uyumun kolay olmadığını yüzde 100 uyumun sağlanamayacağını biliyoruz.

Hastalığın bulaşmasını karşılıklı kurallara uyarsak önleyebiliyoruz.

Tatile gidenler corona tedbirlerinin tatilcilerinin lehine olduğunu bilmelidir.

Hastalığın bugünlerde öne çıkan yayılma ortamlarını açıklamalarımızdan, medyadan biliyorsunuz. Nişan törenleri, düğünler, taziyeler, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları, asker uğurlamaları, sahiller, plajlar, kapalı ortak mekanlar.

Büyük kentlerin kalabalığından uzaklaşanlar başka kalabalıkları tercih etmez, mesafe kurallarını fazlasıyla uygularlarsa buna müteşekkir kalırız. Filyasyon çalışmalarında çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğunu gördük. Cenazeler, taziyeler, mevlitler yeni acılara sebebiyet vermemelidir. Asker uğurlamasında ne uğurlayan ne de uğurlanan hiç risk almamalıdır.

8 ilimizde asker uğurlaması yasaklanmıştır.

Güvenlik güçlerimiz pazar yerlerinde yaptırım içeren tedbirler almaktadır.

Son bir hafta içinde 81 ilimizde 18 bin kişiye kurallara uymadığı için para cezası kesilmiştir.

Diyarbakır, Konya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa başta olmak üzere bazı illerde hastalık pik seviyesine ulaşıyor.

Salgına karşı 83 milyon bir olalım.

İstanbul'un piki tamamladığını görüyoruz. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir'de 5.haftada pik yaptığını görüyoruz. Anadolu'da halen birinci dalga devam ediyor.

Son 3 gün ortalamasıyla en fazla vaka görülen iller

İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa.

Son 3 gün en az vaka görülen iller

Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik oldu.

BAYRAM TEDBİRLERİ

Kurban Bayramı kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Kısmi tartışıldı ama öneri gelmedi. Önümüzdeki günlerde daha netleşmiş olur. Sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama özellikle il bazında birtakım kısıtlamaların gündeme gelebileceği konuşuldu. Bunu da bayrama doğru illerdeki vaka seyrine göre il hıfzıssıhha kurulu kararları almaya yetkili. İl bazında birtakım kısıtlamalar söz konusu olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız.

TEST SONUÇLARI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇILACAK

Testler geçen hafta tamamlandı. Fakat çalışmayı kabul etmeyen her birey için belirlenen 2'de yedek belirtilmişti. 2 yedeğinde kabul etmediği 18 bine yakın kişi oldu. 18 bin kişi olmayınca biz bitirmek istemedik. Çünkü önemli bir çalışma olacak. Yeni 18 bin kişinin bize sunulmasını istedik. 1-2 gün içinde belirlenecek. Tahmini önümüzdeki hafta açıklamış olacağız.

GRİP AŞISI

Geçen yıldan daha fazla sipariş verdik. Bu yıl için grip aşısı sorunu yaşanmayacağını söyleyebilirim.

CORONA VİRÜS AŞISI

Aşıyla ilgili hayvan çalışmaları devam ediyor. Aşıyla ilgili eylül ve ekim ayında klinik çalışmalara geçebileceğimizi düşünüyorum. Esas klinik çalışmalardaki sonuçlar olacak.

Biz hem Çin hem özellikle Rusya ile iş birliği içinde sürdürüyoruz. Klinik çalışmalara izin vermek şeklinde Çin ile görüşmelerimiz devam ediyor.

KAMUDA MESAİ SAATLERİ DEĞİŞİYOR MU?

Kamuda vardiya sistemine geçmek gibi bir durum şu an gündemimizde yok.

GÜNLÜK CORONA VİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 1041 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 208 bin 938, can kaybı 5 bin 282 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 49 bin 302 test yapıldı, 1041 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 2 bin 219 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 782 bin 520, vaka sayısı 208 bin 938, vefat sayısı 5 bin 282 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1172, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 406, toplam iyileşen hasta sayısı da 187 bin 511 oldu.

Bakan Koca'nın değerlendirmesi

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır."