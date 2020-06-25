Son dakika haberi: Bakan Koca corona virüs'te son durumu açıkladı

Bakan Koca şu açıklamayı yaptı:

Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye’den iyi haberler verelim