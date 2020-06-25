25.06.2020 - 20:48 |
Son dakika haberi: Bakan Koca corona virüs'te son durumu açıkladı
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1458 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 193 bin 115, can kaybı 5 bin 46 oldu. Son 24 saatte, 1472 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 165 bin 706 oldu.
Bakan Koca şu açıklamayı yaptı:
Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye’den iyi haberler verelim